Глава Зернового союза отверг голод из-за дефицита зерна

«Голодают не по причине отсутствия ресурсов, их более чем достаточно. Производство покрывает все потребности на планете, еще есть запас. Голодают люди в бедных странах от отсутствия денег в карманах, от низкой покупательной способности. А чем больше мы муссируем и обсуждаем ситуацию с голодом и с угрозами продовольственной безопасности, тем выше цены и тем ниже эта покупательная способность», - сказал Злочевский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

