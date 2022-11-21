Глава Зернового союза отверг голод из-за дефицита зерна
Производство покрывает все потребности людей на планете, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Ресурсов для обеспечения людей едой более чем достаточно, голодать могут только из-за отсутствия денег в карманах, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Голодают не по причине отсутствия ресурсов, их более чем достаточно. Производство покрывает все потребности на планете, еще есть запас. Голодают люди в бедных странах от отсутствия денег в карманах, от низкой покупательной способности. А чем больше мы муссируем и обсуждаем ситуацию с голодом и с угрозами продовольственной безопасности, тем выше цены и тем ниже эта покупательная способность», - сказал Злочевский.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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