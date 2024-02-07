Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%
Российские рыбаки с начала года выловили 516,6 тысячи тонн рыбы, что на 14% превышает показатели прошлого года, сообщает Росрыболовство.
Особенно увеличился объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - на 24,3%.
Глава Росрыболовста Илья Шестаков заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы. На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством он указал, что это лучший показатель за последние 30 лет. Он также добавил, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе в России составляет более 150%.
Российский лидер, в свою очередь, призвал главу Минфина Антона Силуанова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбы и рыбной продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru