Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 14%

Российские рыбаки с начала года выловили 516,6 тысячи тонн рыбы, что на 14% превышает показатели прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Особенно увеличился объем добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - на 24,3%.