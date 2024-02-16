Россия резко нарастила экспорт гороха

Россия в текущем сезоне (июль 2023 - июнь 2024 гг.) резко увеличила поставки гороха за рубеж. По данным на конец января 2024 года объём экспорта данной агропродукции составил 2 миллиона тонн против 1,1 миллиона тонн за весь прошлый сельскохозяйственный сезон.

Такую статистику обнародовал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он пояснил, что такой объём экспорта обеспечило рекордное производство. По предварительным оценкам, в 2023 году собрано не менее 4.5 миллиона тонн.

Рылько назвал «настоящим прорывом» начало поставок гороха панамаксами, тогда как до этого доминировали контейнеры. «Панамакс» (англ. Panamax) — стандарт типоразмера контейнеровозов, а также танкеров и других судов, которые обладают максимальными габаритами, позволяющими пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала.

Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным ИКАР, экспорт чечевицы за 7 месяцев текущего сезона составил 0,2 млн тонн – вдвое больше, чем за весь прошлый сезон. Также текущие зарубежные поставки нута уже вышли на показатель всего прошлого сельхозгода - 0,4 млн тонн.

