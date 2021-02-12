Россия расширила список санкций против украинских компаний

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о новых украинских компаниях, в отношении которых введены экономические санкции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Украины не будет!» Бородай назвал неизбежным присоединение Донбасса к РФ

Причиной для такого решение стали "недружественные действия Украины". В документе перечислены 84 юридических лица, которые попадают под экономические ограничения. Изначально в перечень входили 68 компаний, расположенных на украинской территории, а также на территории ЕС.

Постановление дополняет решение кабмина, принятое 1 ноября 2018 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592".

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияОтветные Санкции РоссииУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры