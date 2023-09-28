Россия приостановила поставки урана в США

После этого мировые цены на уран достигли $70 за фунт. Последний раз до такой отметки цены поднимались после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Кроме этого на цену урана повлияла и международная неопределенность. Канадская Cameco намерена сократить производство в этом году, а французская Orano отложила работы после переворота в Нигере.

Ранее стало известно, что США вдвое нарастили закупку урана у России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

