Россия приостановила поставки урана в США
Россия вынуждена была приостановить поставки урана по морю в США из-за отсутствия страхового покрытия, сообщили в «Росатоме».
После этого мировые цены на уран достигли $70 за фунт. Последний раз до такой отметки цены поднимались после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.
Кроме этого на цену урана повлияла и международная неопределенность. Канадская Cameco намерена сократить производство в этом году, а французская Orano отложила работы после переворота в Нигере.
Ранее стало известно, что США вдвое нарастили закупку урана у России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть от паленой водки
- Россия приостановила поставки урана в США
- Силуанов: Расходы на оборону являются основным приоритетом бюджета
- Краснодарский край стал самым негостеприимным для туристов регионом РФ
- Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам
- Министр финансов Силуанов о ценах: Если не покупать, то нормальные
- СМИ: Съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам
- На юге Таиланда обнаружили новый вид тарантулов
- Полиция Ирландии перехватила рекордные 2,2 тонны кокаина стоимостью €157 млн
- СБУ задержала двоих украинцев за поддержку России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru