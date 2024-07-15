Россия приняла участие во встрече по интеллектуальной собственности в Женеве
В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве 11 июля прошла ежегодная традиционная консультативная встреча генерального директора ВОИС Дарена Танга с руководителями и экспертами 50 неправительственных организаций из разных стран мира по проблемам интеллектуальной собственности для целей устойчивого развития ООН.
В получасовом докладе Танг рассказал о росте активности в сфере интеллектуальной собственности, увеличении стоимости нематериальных активов, развитии и изменении моделей инноваций, а также существенном замедлении способности устанавливать мировые стандарты и нормы ввиду геополитического разделения мира.
Россию и другие страны СНГ и ЕАЭС на встрече представлял научный руководитель РНИИИС (единственной специализированной некоммерческой неправительственной организации по вопросам интеллектуальной собственности на постсоветском пространстве) Владимир Лопатин (на фото). Он кратко обозначил четыре основных аспекта в сфере интеллектуальной собственности — цели устойчивого развития и экономика интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность и стандартизация, интеллектуальная собственность и цифровизация для снижения неравенства между развитыми и развивающимися странами, а также интеллектуальная собственность и международное право.
Лопатин подчеркнул, что поддерживает стабильную работу глобальной системы ВОИС и ее развитие для целей устойчивого развития ООН на основе международного права. Вместе с тем он отметил, что игнорирование данных норм и посягательство на компетенции ВОИС должны жестко пресекаться.
Также Лопатин поучаствовал в заседании Административного совета ЕАПО, посвященном 30-летию Евразийской патентной конвенции. В своем выступлении он кратко информировал о развитии сотрудничества РНИИИС на межгосударственном и национальном уровнях и необходимости создания аналогичного международного комитета по стандартизации в рамках ISO c активным участием стран СНГ, ЕАПО и БРИКС. Он пригласил руководителей ЕАПО и всех национальных уполномоченных органов в сфере интеллектуальной собственности принять участие в специальной стратегической сессии по интеллектуальной собственности в рамках IX юридического форума БРИКС в Москве.
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