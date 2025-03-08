Россия предоставила Абхазии гуманитарное электричество на период энергодефицита

Россия безвозмездно предоставила электроэнергию Абхазии на период энергодефицита до 15 апреля. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в эфире местного телевидения.

По словам политика, этот вопрос обсуждался на встрече лидеров РФ и Абхазии Владимира Путина и Бадры Гунбы 5 марта в Москве и «получил незамедлительную реакцию».

«Принято решение об увеличении дополнительного объема гуманитарных поставок электроэнергии в Абхазию. Данный переток для нас является безвозмездным, то есть Республика Абхазия не будет платить за него из средств... бюджета. Объем, который предоставлен, рассчитан из нашего энергодефицита, который прогнозируется до 15 апреля», - отметил Нанба.

Политик поблагодарил российскую сторону, отметив, что дополнительный переток позволит обеспечить Абхазию бесперебойным энергоснабжением.

Россия в феврале поставляла электроэнергию в Абхазию для обеспечения потребностей населения, в связи с этим в республике отменили веерные отключения света.

