В Абхазии отменили веерные отключения света

Веерные отключения света отменили в Абхазии в связи с договоренностями о поставке электричества из России. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго».

«Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты», — указали в организации.

Отмечается, что энергосистема Абхазии работает в штатном режиме.

Ранее Россия пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить полные поставки электричества в республику.

Между тем первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Абхазия планирует установить авиационные связи с РФ, Москва готова к реализации проекта, пишет Ura.ru.

