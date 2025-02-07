В Абхазии отменили веерные отключения света
Веерные отключения света отменили в Абхазии в связи с договоренностями о поставке электричества из России. Об этом сообщила компания «Черноморэнерго».
«Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты», — указали в организации.
Отмечается, что энергосистема Абхазии работает в штатном режиме.
Ранее Россия пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить полные поставки электричества в республику.
Между тем первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Абхазия планирует установить авиационные связи с РФ, Москва готова к реализации проекта, пишет Ura.ru.
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