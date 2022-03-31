Россия предложила Евросоюзу платить за газ с рублевых счетов в российском банке
Россия предложила странам Евросоюза схему оплаты газа через открытие рублевого счета в российском банке. Об этом сообщают источники РБК.
«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.
По данным источников РБК в «Газпроме», платеж должен будет осуществляться только в рублях. При этом ранее агентство Reuters писало, что возможна оплата поставок в евро, однако в рублевом эквиваленте по действующему курсу Центрального банка в согласованный расчетный день. При такой схеме валюта, прописанная в контракте, не меняется, поскольку речь идет о валюте платежа.
Требование платить за газ рублями выдвинул президент России Владимир Путин. Новые механизмы по оплате российского газа недружественными странами в рублях не начнут действовать строго 31 марта, пояснил впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
- Стало известно, сколько потратили россияне на отдых за рубежом
- Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
- СМИ: Британцы потребовали от теннисиста Медведева «отказаться» от поддержки Путина
- Песков заявил, что не знает деталей идеи о национализации имущества украинцев
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации ВС РФ на Украине
- Симоньян назвала «оскорблением» британские санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
- В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
- В МВД допустили рост числа краж из-за подорожания техники
- СМИ: Михаил Дворкович решил покинуть пост главы совета директоров СМЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru