Россия предложила Евросоюзу платить за газ с рублевых счетов в российском банке

Россия предложила странам Евросоюза схему оплаты газа через открытие рублевого счета в российском банке. Об этом сообщают источники РБК.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве.

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По данным источников РБК в «Газпроме», платеж должен будет осуществляться только в рублях. При этом ранее агентство Reuters писало, что возможна оплата поставок в евро, однако в рублевом эквиваленте по действующему курсу Центрального банка в согласованный расчетный день. При такой схеме валюта, прописанная в контракте, не меняется, поскольку речь идет о валюте платежа.

Требование платить за газ рублями выдвинул президент России Владимир Путин. Новые механизмы по оплате российского газа недружественными странами в рублях не начнут действовать строго 31 марта, пояснил впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:РубльЕвросоюзГазпром
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