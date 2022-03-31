Россия предложила Евросоюзу платить за газ с рублевых счетов в российском банке

По данным источников РБК в «Газпроме», платеж должен будет осуществляться только в рублях. При этом ранее агентство Reuters писало, что возможна оплата поставок в евро, однако в рублевом эквиваленте по действующему курсу Центрального банка в согласованный расчетный день. При такой схеме валюта, прописанная в контракте, не меняется, поскольку речь идет о валюте платежа.

Требование платить за газ рублями выдвинул президент России Владимир Путин. Новые механизмы по оплате российского газа недружественными странами в рублях не начнут действовать строго 31 марта, пояснил впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.