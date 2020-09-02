Россия пожаловалась на Казахстан в ЕАЭС из-за металлолома

Евразийская экономическая комиссия приняла сторону России в экономическом споре с Казахстаном. В действиях Астаны наличествуют признаки создания «барьера» при прекращении поставок металлического лома в РФ. Такие выводы содержатся в заключении ЕЭК, которое подготовлено к предстоящему совещанию заместителей глав государственных органов двух стран стран — членов ЕАЭС.

Они должны обсудить отдельные препятствия на внутреннем рынке союза. Копию документа получил РБК. Согласно методологии комиссии, барьером считаются недопустимые препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза. Возможная дата заседание коллегии или переговоры с казахстанской стороной по вопросу поставок лома в Россию, в документе не обозначена.

Казахстан отправлял каждый год в Россию около 1 миллиона тонн лома, что составляет 90% от казахстанского экспорта этого вида сырья. С января по май 2020 года было поставлено около 300 тысяч тонн. Однако в последний месяц весны поставки лома в Россию упали в три раза, а с июня почти полностью прекратились. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг обратился Магнитогорский металлургический комбинат.

