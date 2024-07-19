Россия поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы

Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подтвердило Министерство сельского хозяйства РФ. В целом по продажам зерна Россия занимает третье место в мире и второе по поставкам растительного масла. Директор департамента регулирования рынков АПК министерства Александр Малов указал, что сезон завершился 30 июня, пока были подведены только предварительные итоги.

Поставки российской пшеницы только в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».

