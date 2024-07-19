Россия поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы
Россия по итогам сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, следует из данных Международного совета по зерну, передает РИА Новости.
В этом году Россия заняла 26% мирового экспорта, что почти на 15% больше показателя прошлого года. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю страны.
Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, подтвердило Министерство сельского хозяйства РФ. В целом по продажам зерна Россия занимает третье место в мире и второе по поставкам растительного масла. Директор департамента регулирования рынков АПК министерства Александр Малов указал, что сезон завершился 30 июня, пока были подведены только предварительные итоги.
Поставки российской пшеницы только в Китай по итогам первых пяти месяцев текущего года увеличились в 9,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года и достигли уровня в 124,7 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru