Россия попала в список стран — налоговых убежищ

В заявлении Совета ЕС говорится, что он «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах и предлагает им улучшить свою правовую базу». Указывается, что Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». Также в организации отметили, что после начала боевых действий на Украине диалог с Россией по налоговым вопросам оказался в тупике.

Одновременно из «серого списка» налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай.

Ранее экономист Василий Колташов в интервью НСН заявил, что зарубежные активы российских крупных бизнесменов насчитывают триллион долларов, США смогут изъять сотни миллиардов «в пользу Украины».

«Российские крупные бизнесмены вывезли из нашей экономики за последние три десятилетия триллион долларов. Эти деньги помещены в недвижимость, ценные бумаги, находятся на счетах и иногда в наличной форме. В таком виде они могут изыматься везде, куда дотянутся руки США – в офшорах, на территории ЕС, в США»? - сказал экономист.



