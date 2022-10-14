Россия переориентирует поставки нефти в Азию, Африку и Латинскую Америку

Также политик пообещал, что для увеличения экспорта нефти на Восток Россия создаст дополнительную инфраструктуру, в том числе, портовую.

Вице-премьер подчеркнул, что объем зарубежных поставок нефти в 2022 году вырастет на 8% по сравнению с прошлогодним показателем, увеличится и объем добычи. Новак заявил, что после начала спецоперации и отказа Евросоюза от отечественной нефти российские нефтяные компании переориентировали свой продукт на другие рынки и наладили логистические цепочки. Вице-премьер отметил, что и с поставками на внутренний рынок, и с экспортом ситуация остается стабильной.

Ранее США во время диалога с Саудовской Аравией выразили протест против сокращения объемов добычи нефти, так как это смягчит действие санкции в отношении России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

