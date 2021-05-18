Россия опередила США по ценам на электричество
В 2020 году стоимость электроэнергии для промышленности в России оказалась выше, чем в США и ряде стран Евросоюза, говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».
В прошлом году в России цена электроэнергии была 7,34 цента за киловатт-час при подключении к региональным распределительным сетям. РФ обогнала США по этому показателю (6,66 цента). В Норвегии стоимость киловатт-час составляет 3,4 цента, во Франции — 6,9 цента, в Финляндии и Испании — по 7,2 цента.
В последние годы наблюдается тенденция снижения цен на электроэнергию за рубежом, в то время, как в России во время эпидемии COVID-19 они продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления.
По прогнозам Минэкономразвития, индексация тарифов на электроэнергию для населения в России составит 5% каждый год в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России, составленный ведомством.
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