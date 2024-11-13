Россия ограничила ввоз мяса птицы и яиц из Турции

Россия временно ограничила ввоз из Турции мяса птицы и пищевых яиц. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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В ведомстве указали, что запрет касается продукции из турецкой провинции Конья. Причиной стало ухудшение на данной территории эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц.

Уточняется, что запрещается ввоз в Россию живой птицы, инкубационных и пищевых яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, всех видов птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы.

Исключение составили товары, которые подвергаются обработке, «обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц».

Ранее Россия ввела временные ограничения на ввоз пшеницы, перцев, томатов и дынь из Казахстана, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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