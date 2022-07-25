Россия не получила инвестиций Китая по линии «Один пояс, один путь»

Саудовская Аравия в первом полугодии 2022 года стала основным получателем инвестиций Китая по линии инициативы «Один пояс, один путь». Об этом говорится в докладе аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.

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Согласно документу, Эр-Рияд и Пекин заключили соглашений на $5,5 млрд.

В докладе отмечается, что по итогам первых шести месяцев текущего года в ряде стран участие КНР отсутствовало, это, в том числе, Россия, Шри-Ланка и Египет. При этом в 2021 году Москва и Пекин заключили сделок на 2 млрд долларов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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