Россия не получила инвестиций Китая по линии «Один пояс, один путь»
Саудовская Аравия в первом полугодии 2022 года стала основным получателем инвестиций Китая по линии инициативы «Один пояс, один путь». Об этом говорится в докладе аналитического центра Green Finance & Development Center (GFDC) при университете Фудань в Шанхае.
Согласно документу, Эр-Рияд и Пекин заключили соглашений на $5,5 млрд.
В докладе отмечается, что по итогам первых шести месяцев текущего года в ряде стран участие КНР отсутствовало, это, в том числе, Россия, Шри-Ланка и Египет. При этом в 2021 году Москва и Пекин заключили сделок на 2 млрд долларов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на встречи лидеров Центральной Азии представителей соседних стран, включая Россию и Китай, сообщает RT.
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