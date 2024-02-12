Россия нарастила золотой запас в 2023 году на 16 тонн

По итогам прошлого года золотой запас РФ увеличился до 2351 тонны, страна осталась пятой в мире по этому показателю.

Больше всего драгоценного металла в резервы приобрел Китай — 224 тонны, запас КНР вырос до 2236 тонн. Кроме того, Австралия нарастила резервы на 21 тонну (до 77,5 тонны), Индия — на 17 тонн (до 804 тонн). При этом Мексика приобрела около тонны золота, запасы страны выросли до 121 тонны, а Франция пополнила резервы на 0,3 тонны (до 2437 тонн).

По итогам 2023 года сократили свои золотые запасы Турция (на 60 тонн, до 726,5 тонны) и Германия (на 2,5 тонны, до 3356 тонн). Сохранили резервы на прежнем уровне США (8133 тонн), Италия (2452 тонны), Япония (846 тонн), Великобритания (310 тонн). Также золотые запасы остались неизменными в Саудовской Аравии (323 тонны), Южной Корее (104,5 тонны), Бразилии (130 тонн), Индонезии (79 тонн) и Аргентине (62 тонны).

В ноябре золотые резервы России достигли рекордных $151,9 млрд, напоминает Ura.ru. Запас в физическом выражении уменьшился почти на 16 тонн, до 2 315 тонн.

