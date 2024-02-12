Россия нарастила золотой запас в 2023 году на 16 тонн
Страны Группы двадцати в 2023 году нарастили свои золотые резервы на 213 тонн, около 16 тонн из них пришлось на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков.
По итогам прошлого года золотой запас РФ увеличился до 2351 тонны, страна осталась пятой в мире по этому показателю.
Больше всего драгоценного металла в резервы приобрел Китай — 224 тонны, запас КНР вырос до 2236 тонн. Кроме того, Австралия нарастила резервы на 21 тонну (до 77,5 тонны), Индия — на 17 тонн (до 804 тонн). При этом Мексика приобрела около тонны золота, запасы страны выросли до 121 тонны, а Франция пополнила резервы на 0,3 тонны (до 2437 тонн).
По итогам 2023 года сократили свои золотые запасы Турция (на 60 тонн, до 726,5 тонны) и Германия (на 2,5 тонны, до 3356 тонн). Сохранили резервы на прежнем уровне США (8133 тонн), Италия (2452 тонны), Япония (846 тонн), Великобритания (310 тонн). Также золотые запасы остались неизменными в Саудовской Аравии (323 тонны), Южной Корее (104,5 тонны), Бразилии (130 тонн), Индонезии (79 тонн) и Аргентине (62 тонны).
В ноябре золотые резервы России достигли рекордных $151,9 млрд, напоминает Ura.ru. Запас в физическом выражении уменьшился почти на 16 тонн, до 2 315 тонн.
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