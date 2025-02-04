Россия нарастила поставки агропродукции в Египет на 20%
Поставки агропродукции из России в Египет выросли на 20% в 2024 году по отношению к показателям 2023 года. В денежном выражении они превысили $3 млрд, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».
При этом 84% объема экспорта пришлось на пшеницу, 13% — на подсолнечное масло, 2% — на соевое масло, менее 1% — на сушеные чечевицу и нут.
В 2024 году Еипет стал важным инвестиционным и логистическим хабом в Ближневосточном и Северо-Африканском регионах. Рынок сбыта аналитики признали «очень значительным».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия почти в 2,5 раза сократила импорт семян по сравнению с 2023 годом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru