Россия нарастила поставки агропродукции в Египет на 20%

При этом 84% объема экспорта пришлось на пшеницу, 13% — на подсолнечное масло, 2% — на соевое масло, менее 1% — на сушеные чечевицу и нут.

В 2024 году Еипет стал важным инвестиционным и логистическим хабом в Ближневосточном и Северо-Африканском регионах. Рынок сбыта аналитики признали «очень значительным».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году Россия почти в 2,5 раза сократила импорт семян по сравнению с 2023 годом.

