Haval отзовет в России более 32 тысяч автомобилей

Как отметили в ведомстве, отзыву подлежат 32 156 моделей F7 и F7x, проданные в декабре 2022 - декабре 2023 года. Росстандарт предупредил о вероятности попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением «с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема». Отмечается, что на отзываемых машинах доработают разъем жгута проводов.

Владельцев подпадающих под отзыв авто проинформируют письмом или по телефону. Также автомобилисты могут проверить, отзывается ли их машина, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru.

Ранее стало известно, что Haval отзовет 55 тысяч авто из-за отсутствия экстренного вызова, пишет RT.

