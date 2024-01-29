Haval отзовет в России более 32 тысяч автомобилей
Автозавод китайского Great Wall (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус») отзовет в России свыше 32 тысяч автомобилей марки Haval из-за возможных проблем с проводкой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстандарт.
Как отметили в ведомстве, отзыву подлежат 32 156 моделей F7 и F7x, проданные в декабре 2022 - декабре 2023 года. Росстандарт предупредил о вероятности попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением «с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема». Отмечается, что на отзываемых машинах доработают разъем жгута проводов.
Владельцев подпадающих под отзыв авто проинформируют письмом или по телефону. Также автомобилисты могут проверить, отзывается ли их машина, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru.
Ранее стало известно, что Haval отзовет 55 тысяч авто из-за отсутствия экстренного вызова, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Volkswagen и Toyota чаще всего ввозили в РФ по параллельному импорту в 2023 году
- Центризбирком представил слоган выборов президента
- При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина
- СМИ рассказали о причинах ночного отключения 4G в ряде областей
- Зеленский: В ВСУ служат 880 тысяч человек
- На Солнце вновь произошла мощная вспышка
- СМИ: При ударе по школе БАПОР в секторе Газа погибли 10 человек
- В Госдуме одобрили ко II чтению конфискацию имущества за фейки о ВС РФ
- Haval отзовет в России более 32 тысяч автомобилей
- Загородный лагерь пострадал в Ростовской области после падения БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru