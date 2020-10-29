Россия направит в 2020 году 4,5% ВВП на поддержку экономики и граждан в период пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

«Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП», - приводит слова президента ТАСС.

Он также назвал принятые в период пандемии меры эффективными и своевременными.

Ранее президент в четверг снова заверил, что Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и предложил продлить для компаний общепита из-за пандемии отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца.

