Россия направит в 2020 году 4,5% ВВП на поддержку экономики
Россия направит в 2020 году 4,5% ВВП на поддержку экономики и граждан в период пандемии, заявил президент России Владимир Путин.
«Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП», - приводит слова президента ТАСС.
Он также назвал принятые в период пандемии меры эффективными и своевременными.
Ранее президент в четверг снова заверил, что Россия не собирается запускать общенациональный локдаун в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и предложил продлить для компаний общепита из-за пандемии отсрочки по налогам и страховым взносам на 3 месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru