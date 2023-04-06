Россия начнёт экспорт оленины в ОАЭ

После подтверждения соблюдения требований ОАЭ, их включат в соответствующий реестр экспортеров информационной системы «Цербер». Как уточнили в «Интерфаксу» в Россельхознадзоре, на сегодня Россия имеет разрешение на экспорт оленины в 27 стран Евросоюза, страны ЕАЭС, а также в Саудовскую Аравию.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оленина значилась в меню официального обеда, который дали в Кремле во время недавнего визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина.

