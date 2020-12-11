Россия начала отправлять электроэнергию в Абхазию из-за возникшего энергодефицита
11 декабря 202023:29
Поставки электроэнергии в Абхазию начались в пятницу 11 декабря из-за образовавшегося в республике дефицита электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Абхазии.
Причиной нехватки стало падение уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. Власти уже провели "необходимые согласования" по срокам и объемам поставок электроэнергии.
Абхазская энергосистема будет получать электроэнергию из РФ уже с сегодняшнего дня.
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11 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru