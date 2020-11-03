Россияне бросились скупать жилье в Абхазии вместо Черногории

У граждан России стала популярна покупка недвижимости в Абхазии, сообщает «Лента.ру».

Так, число запросов в сентябре текущего года выросло на 11,6%. Абхазия стала единственной среди прочих зарубежных популярных направлений, где не было зафиксировано падение интереса потенциальных покупателей к недвижимости.

Тем временем, в Черногории снижение спроса на недвижимость в сентябре по сравнению с августом 2020 года составило 34,7%. В Таиланде этот показатель составил 31,6%. Далее идут Италия с Кипром (по минус 21,9%), Испания (минус 15,5%), Греция (минус 12,9%) и Турция (минус 11,45%).

Ранее стало известно, что в Подмосковье продают рекордно маленькую квартиру, ее площадь составляет 6,6 квадратных метра.

