Россия начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов

Министр финансов Антон Силуанов интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что российская сторона начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов в ответ на аналогичные меры, принятые недружественными странами.

Силуанов подчеркнул, что в ответ на замораживание российских золотовалютных резервов и использование доходов от этих средств, Россия начала предпринимать подобные шаги в отношении ресурсов западных инвесторов.

Силуанов сообщил, что Россия использует доходы от замороженных активов Запада

По его словам, Россия также заморозила активы западных участников финансового рынка, и доходы от этих активов будут использованы таким же образом.

Глава Минфина добавил, что эти действия являются адекватным ответом России на недружественные шаги западных стран, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЗападИнвесторыФинансыМинфин РФ

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