Россия начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов
Министр финансов Антон Силуанов интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что российская сторона начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов в ответ на аналогичные меры, принятые недружественными странами.
Силуанов подчеркнул, что в ответ на замораживание российских золотовалютных резервов и использование доходов от этих средств, Россия начала предпринимать подобные шаги в отношении ресурсов западных инвесторов.
По его словам, Россия также заморозила активы западных участников финансового рынка, и доходы от этих активов будут использованы таким же образом.
Глава Минфина добавил, что эти действия являются адекватным ответом России на недружественные шаги западных стран, «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии призвали прояснить ситуацию со Storm Shadow
- Зеленский заверил, что стране не угрожает «особая опасность»
- Появилось видео предполагаемого момента удара Storm Shadow под Курском
- World Aquatics допустила россиян и белорусов к состязаниям
- Россия начала использовать замороженные активы иностранных инвесторов
- Эстония согласилась предоставить Украине военную помощь на сумму 0,25% от ВВП
- Возгорание на подстанции в Махачкале оставит часть города без света до четверга
- США объяснили решение о поставках противопехотных мин на Украину наступлением РФ
- В Белгородской области женщина пострадала из-за удара дрона по дороге
- ОНТ сообщил о подготовке захвата страны с территории Польши, Литвы и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru