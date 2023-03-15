Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми так называемыми недружественными государствами. Такую инициативу выдвинули министерство финансов и министерство иностранных дел РФ.

Как уточняется на официальном сайте Минфина, речь идёт о странах, которые ввели в отношении России односторонние санкции экономической направленности. В ведомстве подчеркнули, что такие действия однозначно нарушают нормы международного права, поэтому российская сторона в праве на ответные меры.