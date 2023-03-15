Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми так называемыми недружественными государствами. Такую инициативу выдвинули министерство финансов и министерство иностранных дел РФ.
Как уточняется на официальном сайте Минфина, речь идёт о странах, которые ввели в отношении России односторонние санкции экономической направленности. В ведомстве подчеркнули, что такие действия однозначно нарушают нормы международного права, поэтому российская сторона в праве на ответные меры.
В связи с этим в Минфине напомнили, что в прошлом месяце Евросоюз включил Россию в список юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговой сфере.
Как отмечает RT, действие соглашений об избежании двойного налогообложения предполагается приостановить до тех пор, пока не будут восстановлены нарушенные права РФ. Ведомства предлагают провести это решение в форме указа президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru