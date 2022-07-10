Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье

Россия для защиты внутреннего рынка от влияния западных санкций вводит рублевой расчет на экспортные пошлины на такие виды продукции как подсолнечное масло, зерно и шрот. Материал обозревателя Натальи Дембинской публикует РИА Новости.

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В связи с принятым решением меняются базовые цены: тонна пшеницы будет стоить 15 тысяч рублей вместо 200 долларов, тонна кукурузы, ячменя и шрота — 13 тысяч 875 рублей вместо 185 долларов, а подсолнечное масле — 82,5 тысячи рублей.

При этом правительство России приняло решение продлить до 31 августа 2023 года срок действия пошлин на экспорт шрота и семян подсолнечника, подсолнечного масла, введенных в 2021 году.

«(Это позволит — Прим. НСН) поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке», - отмечается в публикации.

Управляющий активами Cresco Сapital Степан Сумин считает, что таргетирование стоимости упрощает расчеты, потому что высокие цены на продукцию и волатильность курса валют создали на рынке ситуацию неоднозначности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют».

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ФОТО: pixabay.com
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