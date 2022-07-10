Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
Россия для защиты внутреннего рынка от влияния западных санкций вводит рублевой расчет на экспортные пошлины на такие виды продукции как подсолнечное масло, зерно и шрот. Материал обозревателя Натальи Дембинской публикует РИА Новости.
В связи с принятым решением меняются базовые цены: тонна пшеницы будет стоить 15 тысяч рублей вместо 200 долларов, тонна кукурузы, ячменя и шрота — 13 тысяч 875 рублей вместо 185 долларов, а подсолнечное масле — 82,5 тысячи рублей.
При этом правительство России приняло решение продлить до 31 августа 2023 года срок действия пошлин на экспорт шрота и семян подсолнечника, подсолнечного масла, введенных в 2021 году.
«(Это позволит — Прим. НСН) поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке», - отмечается в публикации.
Управляющий активами Cresco Сapital Степан Сумин считает, что таргетирование стоимости упрощает расчеты, потому что высокие цены на продукцию и волатильность курса валют создали на рынке ситуацию неоднозначности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о переводе на рубли оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны. По его словам, это значит отказ от использования в таких расчетах «всех скомпрометировавших себя валют».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 937 / сут.
Умерли
382 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 582 / сут.
- На Украине сбили два штурмовика ВСУ и один МиГ-29 за сутки
- 25-летняя замминистра Украины консультировала менеджеров парикмахерских
- Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
- Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента
- Минобороны РФ: уничтожены американские гаубицы М777 и снаряды в Константиновке и Славянске
- Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России
- В ЛДПР предложили переименовать президента в правителя
- В России ограничили доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
- В России госпитализировали 748 человек с коронавирусом за сутки
- Посол ЛНР Мирошник: Продолжается наступление союзных сил к Северску ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru