Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях

В то же время Песков добавил, что этот вопрос находится под ведомством Минфина России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях.