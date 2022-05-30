Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях, сообщает ряд СМИ.
По его словам, практика системы оплаты за газ в рублях в нынешних условиях показала положительные стороны и для продавцов, и для покупателей. В связи с этим он отметил, что ее можно было бы использовать «в обратной последовательности».
В то же время Песков добавил, что этот вопрос находится под ведомством Минфина России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях.
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