Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу РФ в рублях, сообщает ряд СМИ.

По его словам, практика системы оплаты за газ в рублях в нынешних условиях показала положительные стороны и для продавцов, и для покупателей. В связи с этим он отметил, что ее можно было бы использовать «в обратной последовательности».

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В то же время Песков добавил, что этот вопрос находится под ведомством Минфина России.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты газа в рублях.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПолитикаРубльДолгиКремльДмитрий Песков
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