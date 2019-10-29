Центробанк раскрыл секреты торговли с Турцией

Центральный банк России начал раскрывать валютную структуру двухсторонней торговли с Турцией. Пока опубликованы данные за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды с 2013 года.

Ранее Центробанк раскрывал лишь долевое распределение по валютам в торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС — Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

Турция является пятым крупнейшим торговым партнёром России. Так, в первом полугодии 2019 года товарооборот между странами превысил 13 млрд долларов. Россия экспортировала товары и услуги в Турцию в основном за доллары — 83%. Основная доля российского экспорта пришлась на нефть, газ, а также металлы.

