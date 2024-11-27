Россия и Казахстан возобновили сотрудничество в сфере поставок нефти

Россия и Казахстан подписали протокол о возобновлении действия соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.

Решение было принято по итогам переговоров президентов двух стран, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которые прошли в Астане.

Минэнерго Казахстана: В 2025 году экспорт нефти в обход РФ вырастет в 13 раз

Документ подписали министры энергетики двух стран — Сергей Цивилев и Алмасадам Саткалиев — в ходе официальной церемонии, завершившей государственный визит российского президента.

Владимир Путин прибыл в Астану на два дня по приглашению Токаева. Во время визита лидеры обсудили ключевые вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетической сфере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиНефтьРоссияКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры