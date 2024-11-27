Россия и Казахстан возобновили сотрудничество в сфере поставок нефти
Россия и Казахстан подписали протокол о возобновлении действия соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщает РИА Новости.
Решение было принято по итогам переговоров президентов двух стран, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которые прошли в Астане.
Документ подписали министры энергетики двух стран — Сергей Цивилев и Алмасадам Саткалиев — в ходе официальной церемонии, завершившей государственный визит российского президента.
Владимир Путин прибыл в Астану на два дня по приглашению Токаева. Во время визита лидеры обсудили ключевые вопросы сотрудничества, уделив особое внимание энергетической сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru