Киргизия и Россия перешли на торговые расчеты в рублях
Киргизия почти полностью перешла на расчеты в рублях при проведении торговых операций с Россией, заявил министр экономики республики Данияр Амангельдиев. Слова главы Минэкономики приводит ТАСС.
«Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях», — рассказал Амангельдиев на пресс-конференции в Бишкеке.
Теперь киргизская сторона оплачивает почти все товары, импортируемые из РФ, в российских рублях.
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