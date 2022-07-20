Киргизия и Россия перешли на торговые расчеты в рублях

«Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях», — рассказал Амангельдиев на пресс-конференции в Бишкеке.

Теперь киргизская сторона оплачивает почти все товары, импортируемые из РФ, в российских рублях.

