Киргизия и Россия перешли на торговые расчеты в рублях

Киргизия почти полностью перешла на расчеты в рублях при проведении торговых операций с Россией, заявил министр экономики республики Данияр Амангельдиев. Слова главы Минэкономики приводит ТАСС.

В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот

«Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях», — рассказал Амангельдиев на пресс-конференции в Бишкеке.

Теперь киргизская сторона оплачивает почти все товары, импортируемые из РФ, в российских рублях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльТорговляРоссияКиргизия
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