Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины

«Торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты», - цитирует представителя палаты агентство IRNA.

По его словам, Россия и Иран перейдут на расчеты в национальных валютах. Таможенные границы будут полностью открыты для поставок товаров.

В интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана Сейед Али Роухани заявил, что исламская республика предложила России использовать свою территорию для экспорта зерна. Чиновник отметил, что Москва пока не воспользовалась этой возможностью, сообщает «Радиоточка НСН».

