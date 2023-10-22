Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины
Москва и Тегеран к марту 2024 года отменят таможенные пошлины, заявил член российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.
«Торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты», - цитирует представителя палаты агентство IRNA.
По его словам, Россия и Иран перейдут на расчеты в национальных валютах. Таможенные границы будут полностью открыты для поставок товаров.
В интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана Сейед Али Роухани заявил, что исламская республика предложила России использовать свою территорию для экспорта зерна. Чиновник отметил, что Москва пока не воспользовалась этой возможностью, сообщает «Радиоточка НСН».
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