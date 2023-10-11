Путин: Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок

Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Так, глава государства ответил на вопрос участников пленарного заседания Российской энергетической недели. Кроме того, Путин сообщил, что РФ практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать.

Ранее, 7 октября, Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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