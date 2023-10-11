Путин: Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок
Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Так, глава государства ответил на вопрос участников пленарного заседания Российской энергетической недели. Кроме того, Путин сообщил, что РФ практически нашла альтернативу европейским рынкам и по мере сотрудничества объемы поставок будут возрастать.
Ранее, 7 октября, Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин Рублев вышел в 1/4 «Мастерса» АТР в Шанхае
- В МИД Израиля заявили, что страна готова к длительной войне
- Прекратилась утечка на российском модуле МКС «Наука»
- Путин не исключил продления сделки ОПЕК+ по нефти после 2023 года
- При повторном обстреле брянского села Суземка ранены четверо
- ФАС возбудила дела о завышении цен на АЗС в нескольких регионах
- Песков: Зеленский начал надоедать США и Европе
- Рамзан Кадыров обвинил Сталина в предательстве
- Арестованный начальник кубанского главка МЧС попал в реанимацию
- Премьер Франции сообщила о 10 погибших согражданах в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru