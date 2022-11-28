Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей

«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию - ред. НСН)», – приводит агентство Fars слова главы ассоциации производителей.

Так, в Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405.

Ранее сообщалось, что Iran Khodro запланировала начать поставки своих автомобилей в Россию, чтобы занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

