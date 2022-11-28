Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей

Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш.

Товарооборот между Ираном и Россией резко вырос

«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию - ред. НСН)», – приводит агентство Fars слова главы ассоциации производителей.

Так, в Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). Среди известных моделей этой марки можно назвать седан Samand, построенный на базе Peugeot 405.

Ранее сообщалось, что Iran Khodro запланировала начать поставки своих автомобилей в Россию, чтобы занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияИранАвтомобили
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