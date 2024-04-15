Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета «Освей»

Число подтопленных домов в РФ достигло 15,8 тысяч Экс-глава Merlion Симоненко приговорён к 22 годам колонии Кабмин поддержал с доработкой проект о штрафах для электросамокатчиков Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области детской литературы