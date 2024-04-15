Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета «Освей»

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о разработке и производстве двухдвигательного лёгкого многоцелевого самолёта «Освей». Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена строить космические ракеты

Уточняется, что с российской стороны документ подписал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, с белорусской - заместитель главы правительства республики Пётр Пархомчик.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и министр связи и информатизации Белоруссии подписали межправительственное соглашение о порядке признания электронной подписи при трансграничном электронном взаимодействии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принять участие в создании российской космической станции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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