Белоруссия предложила России новый вариант по нефти

По словам премьера, на первый взгляд, они не отвергнуты Россией, она пообещала провести консультации на это счёт с нефтяными компаниями и сформулировать ответ в течение нескольких дней.

Ранее в концерна «Белнефтехим» проинформировали, что пять небольших российских компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию. Причём экспорт происходят по цене без премии, на чем и настаивал Минск.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января после того как Москва и Минск не подписали договор об условиях поставок на этот год. В январе поставку начали компании группы «Сафмар».

