Белоруссия предложила России новый вариант по нефти
Москва и Минск не сумели согласовать тарифы на транзит энергоносителей. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, ответы которого размещены пресс-службой в соцсетях. Как уточнил Румас, речь идет о договоренностях в рамках Евразийского экономического союза.
Теперь Минск будет ежемесячно закупать два танкера альтернативной нефти, даже если поставки из России всё-таки будут налажены, передаёт «ФедералПресс». Румас рассказал, что белорусская сторона передала Москве новые предложения по поставкам нефти.
По словам премьера, на первый взгляд, они не отвергнуты Россией, она пообещала провести консультации на это счёт с нефтяными компаниями и сформулировать ответ в течение нескольких дней.
Ранее в концерна «Белнефтехим» проинформировали, что пять небольших российских компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию. Причём экспорт происходят по цене без премии, на чем и настаивал Минск.
Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января после того как Москва и Минск не подписали договор об условиях поставок на этот год. В январе поставку начали компании группы «Сафмар».
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