Россия даст взаймы другим странам больше триллиона рублей
Российский Минфин решил существенно увеличить программу выдачи международных займов с 2020 по 2022 год.
Ведомство намерено за это время одолжить другим странам и иностранным организациям более 15,5 млрд долларов (порядка триллиона рублей), сообщают «Известия». Издание отмечает, что это больше, чем за последние пять лет.
Отмечается, что средства будут выделены заемщикам на приобретение российской продукции и совместные проекты. Эксперты предполагают, что российские кредиты получат Иран, Индия и Турция.
Сама Россия будет занимать значительно меньше, чем одалживать – 9,7 млрд долларов (640 млрд рублей), из них только 700 млн долларов – в виде прямых зарубежных кредитов, сообщает RT.
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