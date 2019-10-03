Россия даст взаймы другим странам больше триллиона рублей

3 октября 201910:15

Российский Минфин решил существенно увеличить программу выдачи международных займов с 2020 по 2022 год.

Ведомство намерено за это время одолжить другим странам и иностранным организациям более 15,5 млрд долларов (порядка триллиона рублей), сообщают «Известия». Издание отмечает, что это больше, чем за последние пять лет.

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Отмечается, что средства будут выделены заемщикам на приобретение российской продукции и совместные проекты. Эксперты предполагают, что российские кредиты получат Иран, Индия и Турция.

Сама Россия будет занимать значительно меньше, чем одалживать – 9,7 млрд долларов (640 млрд рублей), из них только 700 млн долларов – в виде прямых зарубежных кредитов, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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