Россия даст взаймы другим странам больше триллиона рублей

Отмечается, что средства будут выделены заемщикам на приобретение российской продукции и совместные проекты. Эксперты предполагают, что российские кредиты получат Иран, Индия и Турция.

Сама Россия будет занимать значительно меньше, чем одалживать – 9,7 млрд долларов (640 млрд рублей), из них только 700 млн долларов – в виде прямых зарубежных кредитов, сообщает RT.

