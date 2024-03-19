Россия списала Гвинее-Бисау долг на 26,7 млн долларов

В документах говорится, что задолженность африканской страны перед Россией составляет 26,1 млн долларов по кредитам и 1,5 млн долларов за аренду здания посольства в РФ.

Уточняется, что Москва полностью спишет Бисау кредиты и проценты, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга Гвинея-Бисау будет возвращать частями в соответствии с графиком погашения.

Ранее в ФССП заявили, что долги россиян к взысканию в счёт банков достигли 32 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».