Россия списала Гвинее-Бисау долг на 26,7 млн долларов
Россия освободила Гвинею-Бисау от уплаты задолженности в размере 26,7 млн долларов. Соответствующие соглашения двух стран опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документах говорится, что задолженность африканской страны перед Россией составляет 26,1 млн долларов по кредитам и 1,5 млн долларов за аренду здания посольства в РФ.
Уточняется, что Москва полностью спишет Бисау кредиты и проценты, а также 38% долга по аренде. Оставшиеся 62% долга Гвинея-Бисау будет возвращать частями в соответствии с графиком погашения.
Ранее в ФССП заявили, что долги россиян к взысканию в счёт банков достигли 32 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru