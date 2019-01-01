Экономика

Российскую экономику ждут изменения

27 июня21:37

Владимир Путин назвал важными задачами изменение структуры экономики России и рост производительности труда посредством технологий, цитирует ТАСС интервью «Файнэншл таймс».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Путин