Экономика
Владимир Путин назвал важными задачами изменение структуры экономики России и рост производительности труда посредством технологий, цитирует ТАСС интервью «Файнэншл таймс».
Российскую экономику ждут изменения
27 июня21:37
Владимир Путин назвал важными задачами изменение структуры экономики России и рост производительности труда посредством технологий, цитирует ТАСС интервью «Файнэншл таймс».
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Путин