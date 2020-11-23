Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в РФ гаджеты
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, на которое с 1 января 2021 года должны быть предустановлены российские программы. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно постановлению, со следующего года производители смартфонов, планшетов и других устройств «беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном, обязаны перед продажей предустанавливать на них российское ПО. Это касается также стационарных компьютеров, ноутбуков и телевизоров с функцией Smart TV.
В список программ от российских разработчиков, которые должны предустанавливаться на смартфоны, вошли браузеры, поисковые системы, соцсети, мессенджеры, e-mail-сервисы, навигация и карты, антивирусы, приложение платежного сервиса «Мир», приложение «госуслуги» и прочее.
Смартфоны и планшеты, которые продаются в России, со следующего года должны иметь 16 отечественных приложений. Для компьютеров обязательны три программы, для Smart TV - четыре. Перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке, поручено составить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Приём заявок продлится до 1 декабря 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО на продаваемых в РФ гаджетах в декабре 2019 года. Первоначально он должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года, однако депутаты приняли решение перенести сроки на 2021 год.
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