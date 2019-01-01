Российским чиновникам запретили пить импортное вино

Государственным и муниципальным учреждениям запретили закупать вина иностранного производства. Об это говорится в постановлении правительства, сообщает Ura.ru.

В документе говорится, что запрет введён для защиты российского рынка, развития экономики страны и поддержки российских производителей вин.

При этом ограничение касается только госзакупок и никак не влияет на продажи в магазинах и ресторанах, отмечает «Свободная пресса».

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал в беседе с НСН, почему россиянам не стоит опасаться перебоев поставок крымского вина.

