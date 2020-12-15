Российским авиаперевозчикам выплатят новые субсидии из-за эпидемии

Росавиация ведет прием заявок от российских авиакомпаний и аэропортов на получение субсидий, чтобы компенсировать им падение пассажиропотока из-за эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По состоянию на 11 декабря, перевозчикам уже предоставлены субсидии в размере 13,625 млрд рублей, аэропортам - 9,1 млрд рублей.