Российским авиаперевозчикам выплатят новые субсидии из-за эпидемии
Росавиация ведет прием заявок от российских авиакомпаний и аэропортов на получение субсидий, чтобы компенсировать им падение пассажиропотока из-за эпидемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По состоянию на 11 декабря, перевозчикам уже предоставлены субсидии в размере 13,625 млрд рублей, аэропортам - 9,1 млрд рублей.
Решением правительства РФ, объем субсидирования авиакомпаниям за каждого потерянного из-за пандемии пассажира увеличен с 365 рублей до 685 рублей.
Как сообщалось, Росавиация в начале следующего года создаст программу дополнительной господдержки авиакомпаний.
Ныне действующие меры позволили авиакомпаниям сохранить авиаперсонал не ниже 90% от численности на начало года.
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