Российский ВВП побил исторический рекорд

В апреле-июне 2021 года российский Внутренний валовый продукт (ВВП) прибавил 10,5% в годовом выражении, такие показатели в последний раз демонстрировались в 2000 году. Об этом сообщает Росстат.

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Отмечается, что безработица, по официальным данным, также упала ниже пяти процентов. Внутренний валовый продукт представляет собой рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг.

По данным Росстата, наибольший рост произошел в сфере гостиничного бизнеса, общепита, торговли и страхования. При этом сфера нефте- и газодобычи поднялась не так сильно, несмотря на рост цен на топливо во всем мире. Отмечается, что это вызвано ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+ (Организация стран-экспортёров нефти).

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ФОТО: РИА Новости
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