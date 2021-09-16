Российский ВВП побил исторический рекорд

Отмечается, что безработица, по официальным данным, также упала ниже пяти процентов. Внутренний валовый продукт представляет собой рыночную стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг.

По данным Росстата, наибольший рост произошел в сфере гостиничного бизнеса, общепита, торговли и страхования. При этом сфера нефте- и газодобычи поднялась не так сильно, несмотря на рост цен на топливо во всем мире. Отмечается, что это вызвано ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+ (Организация стран-экспортёров нефти).