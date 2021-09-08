Ошибка государства. Бывший министр экономики призвал к финансовой поддержке россиян

По словам Нечаева, порог государственного обеспечения нужно существенно поднять. Он считает, что необходимо меньше накапливать и более активно тратить Фонд национального благосостояния, который существенно превысил 7% ВВП, установленного законом.

«Нужно тратить эти деньги в условиях тяжелой экономической ситуации, после пандемии. Людям необходима государственная поддержка, причем не налоговые льготы или отсрочки, а прямая финансовая поддержка. Это ошибка, что государство этого не делало. Почему в правительстве предпочитают копить, а не тратить, я не знаю», - рассказал Нечаев.

Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что экспортеры, которые получили дополнительные доходы от повышения цен, должны делиться. «Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции. Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат», - подчеркнул он.