Ошибка государства. Бывший министр экономики призвал к финансовой поддержке россиян
Андрей Нечаев увидел предпосылки для повышения налогов для экспортеров в словах главы Минфина о перераспределении средств.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с НСН выразил недоумение по поводу заявления министра финансов Антона Силуанова. Ранее тот призвал российских экспортеров сырья делиться сверхдоходами с государством, чтобы эти деньги шли на социальные выплаты.
«По поводу так называемого перераспределения бюджета…Это не перераспределение, а предложение увеличить налоговое бремя. Это довольно странное высказывание, потому что есть налоговая система, которую как раз обычно инициирует министерство финансов. Вот в рамках этой налоговой системы все должны платить налоги, включая экспортеров. Если государство считает, что они платят недостаточно, значит, надо поменять налоги. Все остальное – это благотворительность, которой каждая компания и каждый человек занимается индивидуально или не занимается вовсе. Скорее всего, подобные высказывания предшествуют повышению налогов для экспортеров», - уверен Нечаев.
По словам Нечаева, порог государственного обеспечения нужно существенно поднять. Он считает, что необходимо меньше накапливать и более активно тратить Фонд национального благосостояния, который существенно превысил 7% ВВП, установленного законом.
«Нужно тратить эти деньги в условиях тяжелой экономической ситуации, после пандемии. Людям необходима государственная поддержка, причем не налоговые льготы или отсрочки, а прямая финансовая поддержка. Это ошибка, что государство этого не делало. Почему в правительстве предпочитают копить, а не тратить, я не знаю», - рассказал Нечаев.
Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что экспортеры, которые получили дополнительные доходы от повышения цен, должны делиться. «Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции. Деньги есть, но их нужно эффективно потратить с тем, чтобы был результат», - подчеркнул он.
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