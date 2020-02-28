Российский рынок акций показал сильнейшее падение с 2018 года
Российский рынок акций на закрытии торгов в четверг 27 февраля показал сильнейшее падение с 2018 года. Как пишет RT, акции упали на 3,4-5 % на фоне риска распространения коронавируса.
Предыдущее такое падение акций была зафиксировано в апреле 2018 года после введение антироссийских санкций США.
Отмечается, что индекс Московской биржи на закрытии торгов снизился на 3,37%, составив 2915,84 пункта, а индекс РТС упал на 5,13% — до 1386,2 пункта.
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