Аналитик: Российский рынок акций отыграл большинство рисков

Российский рынок акций отыграл большинство рисков, хорошо развивается и внутренний рынок, ориентированный на потребительский спрос, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Замечательная ситуация, просто великолепная. Российский рынок, как мне кажется, отыграл большинство рисков. Компании стабилизируются, поступают дивиденды на брокерские счета от «Газпрома». Банки обещают, что вернутся 250-300 миллиардов рублей на фондовый рынок. Интересно будет понаблюдать за ценами на нефть, прогнозируют 120-130 за баррель марки Brent», - сказал Кабаков.

Собеседник НСН отметил, что хорошо развивается внутренний рынок.

«Данные за третий квартал вполне позитивные. Технологический сектор достаточно устойчиво себя чувствует. Ожидать нечто глобально негативного не приходится, потому что мы и так достаточно сильно просели», - отметил Кабаков.

Ранее Ярослав Кабаков заявил, что на Мосбирже торги юанем иногда превосходят объемы торгов в долларах. Однако, нестабильность в китайской экономике может сказаться на рубле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

