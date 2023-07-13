Российский производитель удобрений оспорит незаконные решения польского ведомства

ПАО «Акрон» полагает, что Польша 11 июля текущего года грубо пренебрегла нормами национального законодательства и международного права, поскольку Министерство развития и технологий Польши ввело временное принудительное управление тремя дочерними обществами российского производителя. Отмечается, что Польша пошла на это, чтобы передать права собственности на акции этих обществ (19,82%) в компании Grupa Azoty. Действия польской стороны будут оспорены в судах Польши и Европейского суда и в международных арбитражах.

«Акрон» владеет акциями польской компании с 2012 года, однако по сей день активно не участвует в управлении польским предприятием, будучи портфельным инвестором и не нарушая законы. Российская компания назвала действия Польши незаконной, несправедливой и немотивированной экспроприацией.

Также российская сторона указала на то, что временным управляющим назначен Радослав Квасницкий — член Наблюдательного совета (Совета директоров) одной из компаний холдинга Orlen (прямого конкурента), кроме того, на аналогичном посту с 2014 по 2019 год он находился в PKN Orlen SA. Также холдинг Orlen не так давно выражал заинтересованность в покупке дочерней компании Grupa Azoty – Grupa Azoty Pulawy. Следовательно, полагают в российской компании, налицо конфликт интересов.

