Российский газ для Китая оказался самым дешёвым среди аналогов
Цена российского газа, поставляемого в Китай по газопроводу «Сила Сибири», оказался самым дешёвым среди продукции других поставщиков на китайском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации КНР по таможне.
Так, во втором квартале 2020 года Туркменистан поставлял газ Китаю по $227 за тысячу кубометров, Узбекистан – по $212, Казахстан – по $194, Мьянма – по $365 за тысячу кубометров. Российский газ подешевел на10% относительно первого квартала, до $183.
Крупнейшим поставщиком «голубого топлива» для Китая остаётся Туркменистан. Пекин в апреле сократил импорт газа из всех пяти стран, причём из России – меньше всего (на 12%). Для сравнения, Мьянма поставляла на 14% меньше, Туркменистан – на 18% меньше, Казахстан - на 21% меньше, Узбекистан – на 36% меньше, чем в январе. Это позволило России подняться с пятого места на четвёртое в списке крупнейших поставщиков газа для Китая, опередив Узбекистан.
Ранее издание «Лента.ру» сообщила о возможном срыве многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» из-за нарушений на Чаяндинском месторождении, являющемся ресурсной базой проекта. В «Газпроме» заявляли об отсутствии проблем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru