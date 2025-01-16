Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода
Российский фондовый рынок поднялся до максимума за полгода, преодолев отметку в 2900 пунктов впервые с августа 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, с минимумов середины декабря он прибавил уже более 20%. Ощутимый рост индекса начался после декабрьского решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Это новость стала неожиданностью для аналитиков, рынок среагировал соответствующе.
Нельзя сказать, что рубль «выиграет» при завершении спецоперации, так как на самом деле российская валюта меньше всего пострадала из-за санкций, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
По его словам, завершение спецоперации потянет вверх именно фондовый рынок, в Россию быстро придет иностранный капитал из-за высокой доходности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru