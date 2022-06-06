Российский авторынок в мае продолжил падение

Согласно ежемесячному отчёту организации, в мае 2022 года было продано 24 268 новых легковых автомобилей и LCV (лёгкий коммерческий транспорт), что на 123 110 штук или 83,5% меньше, чем в мае прошлого года (147 378 штук).

По итогам января-мая текущего года российский авторынок рухнул на 52% - было продано 318 114 новых машин, тогда как за пять месяцев 2021 года было реализовано 663 312 штук.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств», фактически узаконив производство упрощённых моделей с более низкими нормами экологии и безопасности, пишут «Известия».