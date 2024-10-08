Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта автомобилей в Россию с 2025 года

Так, импорт легковых автомобилей в 2025 году составит 1,085 миллиона автомобилей, в 2026 году — 916 тысяч, в 2027 году — 776 тысяч. Средний размер утильсбора на импортируемые легковые автомобили в 2025 году составит 602 тысячи рублей c одного автомобиля, в 2026 году — 716 тысяч рублей, в 2027 году — 798 тысяч рублей, подсчитал РБК.



Вместе с тем прогнозируется рост выпуска автомобилей с локальных заводов. В этом году Минпромторг ожидает превышения выпуска целевых 660 тысяч легковых автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что аналитики исследовали авторынок России и выяснили, что в августе этого года россияне приобрели 560 тыс. легковых машин с пробегом, напоминает RT.

