Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта автомобилей в Россию с 2025 года
Российские власти прогнозируют снижение объемов импорта легковых автомобилей в Россию с 2025 года, говорится в сопроводительных материалах к проекту федерального бюджета.
Так, импорт легковых автомобилей в 2025 году составит 1,085 миллиона автомобилей, в 2026 году — 916 тысяч, в 2027 году — 776 тысяч. Средний размер утильсбора на импортируемые легковые автомобили в 2025 году составит 602 тысячи рублей c одного автомобиля, в 2026 году — 716 тысяч рублей, в 2027 году — 798 тысяч рублей, подсчитал РБК.
Вместе с тем прогнозируется рост выпуска автомобилей с локальных заводов. В этом году Минпромторг ожидает превышения выпуска целевых 660 тысяч легковых автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что аналитики исследовали авторынок России и выяснили, что в августе этого года россияне приобрели 560 тыс. легковых машин с пробегом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru